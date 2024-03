Alarmă roșie: febră tifoidă în România! Ieri, la spitalul de boli infecțioase „ Victor Babeș ” din Capitala a fost internat al patrulea pacient bolnav de febra tifoida , de anul acesta. Medicii spun ca este o boala cu care nu s-au mai intalnit de multa vreme. Managerul Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes”, conf. univ. dr. Simin Aysel Florescu, a anunțat ca s-a inregistrat deja al patrulea caz de febra tifoida la spital. Totii pacientii sunt romani care nu s-au vaccinat, trei dintre acestia reveniti din calatorii efectuate in Congo. Ea a mai precizat și ca impotriva acestei boli exista un vaccin, care este disponibil,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

