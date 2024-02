Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri, potrivit autoritatilor, intr-o inchisoare, in Arctica, un deces care are loc cu o luna inainte de alegeri prezidentiale care urmeaza sa cimenteze din nou puterea lui Vladimir Putin, relateaza AFP. Moartea sa, dupa trei ani de detentie si o otravire cu noviciok de care acuza Kremlinul si FSB, priveaza o opozitie deja sleita de principalul sau reprezentant, in contextul in care Kremlinul orchestreaza o represiune fara mila a tuturor criticilor sai, mai ales de la inceputul asaltului in Ucraina, in urma cu…