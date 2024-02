Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri, potrivit autoritatilor, intr-o inchisoare, in Arctica, un deces care are loc cu o luna inainte de alegeri prezidentiale care urmeaza sa cimenteze din nou puterea lui Vladimir Putin, relateaza AFP. Moartea sa,…

