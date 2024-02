Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Ramnicu Sarat se confrunta cu un val de nemulțumire in randul locuitorilor, dupa ce Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor de parcare la propunerea primarului Sorin Cirjan, din PSD, cu sprijinul PMP (Raul Florescu) și Florentin Pascu (PMP), viitor candidat USR. Noul tarif va ajunge…

- Privind spre orizontul politic, se contureaza o perspectiva de neimaginat pana nu demult: o Romanie condusa de Diana Șoșoaca și George Simion. Aceste doua personaje controversate, care au avut in trecut colaborari stranii și au figurat pe aceleași liste, apar acum ca presupuși dușmani care poarta negocieri…

- O femeie din Oudenaarde, un oraș din vestul Belgiei a murit dupa ce, un brad inalt de 20 de metri, s-a prabușit. Impactul a fost atat de puternic, incat femeia in varsta de 63 de ani a murit, iar alte doua au fost ranite. Potrivit primarului Marnic De Meulemeester, bradul din piața a cazut din cauza…

- Un exod masiv de consilieri din partidele PMP, USR, ALDE și Pro Romania a avut loc joi seara in Buzau, unde peste 370 de aleși locali s-au reunit sub umbrela PNL , pregatindu-se pentru alegerile din 2024. Evenimentul a fost gazduit de președintele filialei PNL, marcand un pas semnificativ in vederea…

- Anul acesta in ciudat tuturor problemelor existente in piața imobiliara , acest sector a inregistrat și cateva recorduri de vanzari inedite. Astfel, a fost vanduta și vila cu cele mai multe camere din Capitala – 29 de camere. Dar și cea mai mica garsoniera din Romania. Piața imobiliara din Romania a…

- Prețurile imobiliarelor au explodat in ultimii ani, iar cumpararea unei case este un vis pentru mulți. Mai sunt insa zone cu prețuri normale, dar trebuie sa puteți munci de acasa.O casa batraneasca situata in Lunca, Buzau, costa doar 7.038 de euro pe cel mai mare site de anunțuri din Romania. Proprietatea…

- In ultimii ani, prețurile locuințelor din București au crescut considerabil. Totuși, intr-o singura zona din Capitala a existat o scadere sub pragul psihologic de 60.000 de euro. Localitatea din Romania unde o casa cu 4 camere, fantana in curte și teren de 2.000 metri patrați costa 7.000 de euro Tot…