Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Ramnicu Sarat se confrunta cu un val de nemulțumire in randul locuitorilor, dupa ce Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor de parcare la propunerea primarului Sorin Cirjan din partidul PSD, cu sprijinul PMP (Raul Florescu) și Florentin Pascu (PMP), viitor candidat USR. Noul tarif va…

- REȘIȚA – Municipiul vine in intampinarea nou-nascuților, printr-un parteneriat cu Spitalul Județean de Urgența! In semn de bun venit pe lume in orașul nostru, nou-nascuții vor primi hainuțe personalizate cu inscripția „PULS DE REȘIȚEAN“. Aceasta, in urma aprobarii in ședința de azi a Consiliului Local…

- Problemele legate de accesibilitatea la locuri de parcare in municipiul Buzau au fost aduse in prim-plan de catre primarul Constantin Toma, care a atras atenția asupra sumelor incredibile platite pentru inchirierea unui simplu loc de parcare. Conform declarațiilor sale, in cadrul licitațiilor recente,…

- Consilierii locali ai PNL cer primariei sa urgenteze aplicarea unui proiect de hotarare aprobat inca din decembrie in Consiliul Local. Reprezentanții PNL amintesc ca au votat pentru lucrarile de investiții pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, pentru școlile și gradinițele…

- O operațiune spectaculoasa desfașurata la primele ore ale dimineții de astazi a șocat comunitatea locala, cand autoritațile au efectuat descinderi la Primaria Gura Teghii. In cadrul acțiunii, primarul Gheorghe Micleru și alți funcționari ai primariei au fost reținuți și conduși la audieri in cursul…

- Articolul Proiect privind noile tarife pentru parcarile de reședința din Ramnicu Sarat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . ANUNT REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astazi, data de 12.12.2023, Primaria Municipiului Ramnicu Sarat anunta deschiderea procedurii de transparenta…