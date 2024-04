Televiziunea publică din Germania: Un ou pe săptămână e suficient La ora actuala, criza economica se simte foarte mult și in Germania, iar recent televiziunea publica a prezentat un videoclip care a generat o mulțime de controverse. Canalul public de televiziune din Berlin și Brandenburg RBB a recomandat, recent, intr-un scurt videoclip, ca germanii sa manance doar un ou pe saptamana. Aceasta masura restrictiva este […] The post Televiziunea publica din Germania: Un ou pe saptamana e suficient appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

