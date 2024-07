Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala a Campionatului European dintre Spania și Anglia se va disputa maine, de la ora 22:00, la Berlin, pe Olympiastadion, stadionul care a gazduit finala Campionatului Mondial din 2006, precum și ultimul act de Champions League din 2015. Pentru „blockbuster”-ul turneului final, vor fi detașati…

- Anglia s-a calificat in finala Campionatului European de Fotbal. A invins miercuri seara, 10 iulie, Olanda, cu 2 la 1 la Dortmund, iar golul victoriei a fost marcat in ultimele minute de joc. Finala Euro se va juca duminica, la Berlin, unde Anglia va intalni Spania, scrie europafm.ro. Eroul Angliei…

- Dupa o serie de meciuri tensionate și pline de suspans in sferturile de finala, Euro 2024 ajunge in faza semifinalelor, unde patru dintre cele mai puternice naționale europene se vor infrunta pentru un loc in finala de pe Olympiastadion din Berlin. Spania, Franța, Olanda și Anglia sunt echipele care…

- Selectionata Olandei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Turciei cu scorul de 2-1 (0-1), sambata seara, pe Olympiastadion din Berlin.

- Intalnirea șoc din sferturi: Spania-Germania se anunța incendiara! Spania s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia cu scorul de 4-1. Echipa spaniola va avea acum ca adversara Germania, țara gazda a competiției. Georgia a surprins deschizand scorul printr-un…

- Prima etapa eliminatorie a Campionatului European de Fotbal 2024 aduce in fața fanilor meciuri captivante, printre care confruntarile dintre Spania și Georgia, precum și Franța versus Belgia. Sa analizam fiecare meci in parte pentru a ințelege mai bine așteptarile și potențialele rezultate. Elveția…

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- Dupa un parcurs fara greșeala, Naționala Romaniei s-a declarat invinsa in finala Campionatul European de Fotbal al Primarilor de catre prima reprezentativa a Cehiei cu scorul de 3-1. Dupa victoriile din faza grupelor (4-0 cu echipa a doua a Cehiei, 7-1 cu Republica Moldova și 6-1 cu Croația), optimi…