Elveția vrea să intre sub Scutul aerian european (ESSI) Elvetia, tara neutra prin tradiție, a depus o cerere de aderare la sistemul de aparare aeriana al Initiativei europene privind scutul aerian (ESSI), intr-un moment de anxietate crescuta privind securitatea din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, relateaza Reuters. Initiativa privind scutul aerian european, a fost lansata de Germania in 2022, a fost sustinuta in principal, […] The post Elveția vrea sa intre sub Scutul aerian european (ESSI) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Elvetia, tara neutra, a depus o cerere de aderare la sistemul de aparare aeriana al Initiativei europene privind scutul aerian (ESSI), intr-un moment de anxietate crescuta privind securitatea din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, relateaza Reuters, citat de news.ro.

