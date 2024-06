Stiri pe aceeasi tema

- Doua orașe din Romania se afla in topul celor mai fericite din lume, arata cel mai recent TOP 250 Happy City Index. Podiumul este ocupat de orasul Aarhus (Danemarca), fiind urmat pe locul al doilea, de Zurich (Elvetia) si Berlin (Germania) pe locul al treilea.

- Astazi, 23 iunie 2024, Grupa A de la EURO 2024 iși va definitiva echipele calificate pentru fazele eliminatorii. Meciurile din aceasta seara vor aduce fața in fața Elveția și Germania, respectiv Scoția și Ungaria. Aceste partide vor incepe la ora 22:00, ora Romaniei. Clasamentul actual al Grupei A Germania…

- Brașov ul și Cluj-Napoca, singurele orașe din Romania, prezente in topul celor mai fericite orașe din lume. Brasovul este in topul celor mai fericite orașe din lume, conform Happy City Index 2024 , realizat de Institutul pentru Calitatea Vieții. Acest studiu, care a analizat 250 de orașe globale, a…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Clasamentul RUR World University Rankings pentru 2024 a fost recent publicat, evaluand performanțele a peste 1.100 de universitați la nivel global. In acest top, Romania se remarca cu patru instituții de invațamant superior, dar se situeaza considerabil in urma universitaților din marile centre academice…

- Un nou studiu a constatat ca multe dintre cele mai scumpe restaurante cu stele Michelin din intreaga lume se afla in Europa, dar exista și opțiuni accesibile pe continent. De la lansarea sa in urma cu 124 de ani in Franța, Ghidul Michelin a ramas cel mai prestigios sistem de clasificare a restaurantelor…

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…

- Un accident grav cu cel putin 5 morti si un numar mare de raniti a avut loc, miercuri, pe o autostrada din Germania. Un autocar plin de oameni a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat langa Leipzig, relateaza BBC. Mai multe ambulante si elicoptere au fost trimise la locul accidentului. Clinicile din…