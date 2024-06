EURO 2024: Elveția și Germania merg mai departe EURO 2024 a intrat in etapa optimilor de finala cu doua meciuri intens disputate, care au scos in evidența forma foarte buna a Elveției și potențialul in creștere al Germaniei. Elveția – Italia 2-0: Elveția trimite acasa campioana en titre Intr-o seara racoroasa la Olympiastadion din Berlin, Elveția a oferit o lecție de pragmatism și […] The post EURO 2024: Elveția și Germania merg mai departe appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

