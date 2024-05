Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul roman Daniel Dines, fondatorul companiei romano-americane IT UiPath, a rememorat recent momentele „ingrozitoare” in care a trebuit sa opereze concedieri, dar a apreciat ca reducerea de personal este precum chirurgia pentru o astfel de firma.

- Fondatorul companiei IT UiPath, Daniel Dines, considerat cel mai bogat roman, și-a exprimat increderea in business-ul cu imobiliare, deși „o parte a pieței de imobiliare din Romania nu are un renume atat de bun”, miliardarul tech explicand și cum ia el decizii de investiții in startup-uri.

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…

- KazMunayGas, principalul acționar al Rompetrol, iși propune sa-și majoreze semnificativ producția de gaze, cu 70%, pana in 2030. Compania vizeaza in special zacamintele mai puțin cunoscute. Extinderea ar putea permite companiei sa exporte cantitați importante de gaze, prin Rompetrol, pe langa exporturile…

- Microsoft și Adobe, lideri mondiali in industria tehnologica, au lansat recent asistenți digitali avansați, construiți pe baza inteligenței artificiale. Acești noi asistenți sunt proiectați sa optimizeze și sa simplifice sarcinile de zi cu zi, abordand in special activitațile repetitive de birou. Noii…

- Compania META raspunde favorabil invitației de a participa la discuțiile pe marginea raportului pe care deputatul roman il gestioneaza la Consiliul Europei cu privire la riscurile și oportunitațile Metaverse-ului. Andi Cristea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca la finalul lunii martie, la Paris,…

- Tesla Energy Storage, o divizie a grupului ceh TESLA, a luat decizia de a deschide o fabrica in Braila. Bateriile produse de fabrica vor fi destinate atat utilizarii rezidențiale, cat și celor comerciale și industriale, inclusiv pentru vehiculele electrice. In urma unei analize, gigantul a decis sa…

- In varsta de 87 de ani, miliardarul brazilian Abililio Diniz, care a decedat duminica, facea parte dintre cei mai importanți acționari ai marelui grup de distribuție. Miliardarul brazilian era un acționar important al grupului Carrefour din 2015, cu 8,83% din acțiuni, la finalul lui 2022, era membru…