Un avion al companiei aeriene germane Lufthansa cu 190 de pasageri la bord, cu destinatia Dubai, a aterizat de urgenta luni dupa-amiaza in Rodos, Grecia, din cauza unei probleme "electrice", a anuntat Fraport, operatorul german care gestioneaza aeroporturile regionale din Grecia, relateaza AFP, citat de news.ro.

Dupa ce a decolat de la Frankfurt, in Germania, pilotul aeronavei Airbus A330 a cerut autoritatilor aeroportuare grecesti autorizatia de a ateriza pe insula Rodos, in sud-estul Marii Egee, din cauza "prezentei fumului in interiorul aeronavei", potrivit Fraport.

Dupa interventia…