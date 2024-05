Bărbat din Mehedinți, găsit mort în casa, în care creștea vipere A fost gasit mort. Autoritațile din Mehedinți au deschis o ancheta, dupa moartea subita a unui tanar in varsta de 36 de ani din Drobeta-Turnu Severin. El a fost gasit fara suflare in apartamentul lui, unde creștea șapte șerpi, printre care trei vipere. Creștea șerpi Barbatul deținea o crescatorie ilegala de reptile, iar anchetatorii au descoperit in locuința barbatului trei vipere cu corn, un piton și alți trei șerpi. Pe corpul tanarului s-au gasit mai multe leziuni despre care nu se știe daca sunt sau nu cauzate de mușcaturi ale reptilelor. De asemenea, anchetatorii nu au gasit urme de venin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 7 reptile, din care 3 vipere și un piton, erau ținute ilegal in locuința de un barbat de 36 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, gasit mort in data de 1 mai. Șerpii au fost ridicați de agenții Poliției Animalelor, care au intrat in casa cu un biolog, cu jandarmi, cu reprezentanții DSVSA și ai Garzii…

- Șapte reptile, intre care 3 vipere și un piton, erau ținute in locuința de un barbat de 36 de ani, din Mehedinți, gasit mort in data de 1 mai. Șerpii au fost ridicați de agenții Poliției Animalelor, care au intrat in casa cu un biolog, cu jandarmi, cu reprezentanții DSVSA și ai Garzii de Mediu.

- Un barbat, de 30 de ani, a fost gasit fara viata intr-o masina parcata pe o strada din municipiul Pitesti. Politistii de la IPJ Arges au fost sesizati miercuri seara de echipajul medical care a intervenit la fata locului si a constatat decesul barbatului. Acesta a fost gasit intr-un autoturism parcat…

- Un deținut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru crima a reușit sa evadeze marți, in timp ce era transportat intr-o ambulanța la o clinica medicala din Sectorul 2 al Bucureștiului. Individul, MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, a fost condamnat definitiv pentru omor și era clasificat in regim…

- Acesta a murit in secția de poliție din Bor, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne, citat de B92 TV. Suspectului i s-ar fi facut rau la primele ore ale dimineții și in ciuda intervenției rapide a medicilor din Bor, acesta a murit, din cauze naturale.Procurorii au dispus efectuarea unei autopsii la…

- Ancheta in acest caz a fost deschisa dupa ce femeia in varsta de 68 de ani a sunat la 112 sambata seara. „In data de 09.03.2024, in jurul orei 22.10, aflandu-se in locuinta comuna situata intr-un bloc din sectorul 6 Bucuresti, in urma unui conflict spontan, inculpata s-a inarmat cu un cutit de bucatarie…

- In ziua de 27 februarie, polițiști de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu cei de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au desfasurat activitati de depistare a unei buzoience, pe numele careia Curtea de Apel Ploiesti a emis mandate de aducere. Femeia, in…

- O adolescenta din Drobeta Turnu Severin a fost injunghiata de un tanar, de 18 ani, in plina strada. Baiatul a incercat apoi sa se sinucida. Cu ultimele puteri, fata a reusit sa fuga, in timp ce agresorul a incercat, la randul sau, sa se sinucida. Cei doi tineri sunt ambii elevi ai Colegiului National…