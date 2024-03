BNR: Datorită fondurilor europene am evitat recesiunea Recesiunea a fost evitata. Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR , arata ca importanța fondurilor PNRR venite de la Uniunea Europeana in 2023 a fost covarșitoare. 3,6% din totalul investițiilor publice de 5,9% din PIB au provenit din fonduri europene. Conform acestuia, Romania a primit de cand este membra UE și pana acum 62 de miliarde de euro din fonduri europene. ”Fondurile europene sunt mai mult decat o simpla infuzie financiara pentru Romania, ele reprezinta o oportunitate istorica, poate unica, de a transforma economia naționala prin creșterea competitivitații inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei.“Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…

- "La 12 februarie, s-a publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European si a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE in ceea ce priveste recunoasterea calificarilor profesionale ale asistentilor medicali generalisti formati…

- Ne-am obișnuit atat de mult cu sloganul „Nu mai avem industrie”, incat am ajuns sa credem ca este adevarat. Nu este, susține Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație BNR. ”Industria in Romania are o pondere mai mare in PIB decat in Germania și net superioara mediei Uniunii Europene. Da,…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, este de parere ca economia romaneasca are de-a face cu un nou model de crestere. Astfel, afirma el, de acum, cresterea economica a Romaniei se bazeaza pe investitii si pe fondurile europene, nicidecum pe cresterea consumului. „Cresterea economica…

- Cresterea economica pe care o vedem se bazeaza de acum pe investitii si pe fondurile europene. Nu mai sunt sanse ca ea sa se bazeze pe cresterea consumului, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, la ZF Live.

- Cresterea economica pe care o vedem se bazeaza de acum pe investitii si pe fondurile europene. Nu mai sunt sanse ca ea sa se bazeze pe cresterea consumului, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, la ZF Live.Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al…

- ”De ce modulul e-factura este primul? Pentru ca este dedicat celui mai important impozit pe consum gestionat de bugetul de stat al Romaniei de care depinde acest modul si, ca sa aveti date despre relevanta acestui modul: TVA-ul pe anul 2023 l-am incheiat cu incasari de 104 miliarde lei, la TVA. Anul…

- ”Grupul TeraPlast anunta achizitionarea pachetului majoritar de actiuni al Palplast din Calarasi, Republica Moldova. Compania detine doua linii de productie pentru tevi din polietilena de inalta densitate, destinate retelelor de alimentare cu apa si gaz. Partile au stabilit o valoare a tranzactiei de…