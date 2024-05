Stiri pe aceeasi tema

- Azi este o zi mare pentru nepotul lui Joshua Castellano! Enzo de la Chefi la cuțite se casatorește cu aleasa inimii sale iar Spynews.ro are primele imagini de la marele eveniment. Mirii au ajuns la lacașul de cult, locul unde va avea loc cununia religioasa, iar totul este perfect, de la decor la ținute.

- Nunta secreta in showbiz-ul autohton! Andreea Ilie, fosta iubita a lui Bobby Paunescu, s-a casatorit cu iubitul ei, Virginio Dell Uomo. Evenimentul a avut loc in urma cu cateva zile la Brașov, acolo unde cuplul locuiește. Conform Cancan.ro, in toamna acestui an, cei doi se vor casatori religios, dar…

- Bucurie mare in showbiz! Cunoscuta vedeta a devenit mama pentru a patra oara. Indragita actrița a adus pe lume o fetița, careia i-a pus un nume deosebit. A publicat și primele imagini cu bebelușul! Hilary Duff a devenit mama pentru a patra oara Hilary Duff nu-și mai incape in piele de fericire de cand…

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…

- Daca inițial parea ca Horațiu Moldovan iși dorea sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor, cu puțin timp in urma, portatul titular al naționalei a facut publica relația cu Aza Gabriela, fosta iubita a lui Dragos Nedelcu. Cei doi indragostiți s-au filmat sarutandu-se.

- Nu se mai ascunde! Andreea Sasu, iubita romanca a lui Philipp Plein, a postat pe Instagram primele imagini cu burtica de gravida. Celebrul model radiaza de fericire de cand s-a impacat cu celebrul designer german! Andreea Sasu, primele imagini cu burtica de gravida Andreea Sasu a revenit in brațele…