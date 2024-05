Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, in varsta de 19 ani, s-a impus miercuri seara, 29 mai, in proba de 200 metri liber in a doua etapa a circuitului Mare Nostrum de la Barcelona.El a parcurs cele patru lungimi de bazin in 1:44,74, depașindu-l pe sud-coreeanul Sunwoo Hwang, campionul mondial en titre, a scris GSP.ro. In…

- David Popovici a castigat, miercuri, proba de 200 m liber din cadrul etapei de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum. Popovici a fost cronometrat cu timpul 1:44.74, record al competitiei. Pe locul doi s-a clasat sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:45.68), iar pe trei a terminat…

- David Popovici ne surprinde din nou. Sportivul a castigat proba de 200 m liber din cadrul reuniunii Mare Nostrum de la Barcelona, miercuri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 74/100, nou record al competitiei.

- Inotatorul roman David Popovici, fost campion european si mondial, a castigat proba de 200 m liber din cadrul reuniunii Mare Nostrum de la Barcelona, miercuri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 74/100, nou record al competitiei, potrivit Agerpres.

- Inotatorul roman David Popovici a castigat proba de 200 m liber din cadrul reuniunii Mare Nostrum de la Barcelona, miercuri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 74/100. El a stabilit nou record al competitiei, care data de aproape 20 de ani.

- David Popovici (19 ani) s-a impus in proba de 200 metri liber in a doua etapa a circuitului Mare Nostrum. Romanul a parcurs cele patru lungimi de bazin in 1:44,74, depașindu-l pe sud-coreeanul Sunwoo Hwang, campionul mondial en titre. David Popovici inoata la Barcelona cu 58 de zile inainte de startul…

- David Popovici (19 ani) va lua startul in probele de 100 și 200 metri liber in etapa de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum, care are loc miercuri și joi. David Popovici participa in aceasta saptamana la penultimul concurs inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Inotatorul roman și echipa sa au…

- Tom Dean (23 de ani), campion olimpic en titre la 200 m liber, s-a clasat pe locul al treilea la Campionatele Naționale ale Marii Britanii, el fiind depașit de Matt Richards și Duncan Scott, ratand astfel participarea individuala in aceasta proba la JO 2024. Apropierea Jocurilor Olimpice face ca tot…