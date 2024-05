Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a murit de rujeola, el nefiind vaccinat, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sanatate Publica. Este vorba despre un baiat din Buzau, care nu era vaccinat și suferea de obezitate morbida. Potrivit INSP, in perioada 1 ianuarie – 19 mai, in Romania au fost notificate…

- Tusea convulsiva a provocat decesul a doi sugari, anunța Institutul Național de Sanatate Publica.Este vorba despre doi sugari: unul de 4 luni, din București, vaccinat corespunzator varstei, cu 2 doze de vaccin, dar inca prea mic pentru a dezvolta o imunitate solida; altul de 24 de zile, din județul…

- Riscul genetic de boli grave, chiar de moarte timpurie poate fi redus cu aproximativ 62% printr-un stil de viața sanatos, transmite dr. Xue Li, decanul Școlii de Sanatate Publica din cadrul Universitații Zhejian din China, transmite CNN. Multe studii au evidențiat legatura dintre un stil de viața sanatoasa…

- Incidenta infectiilor respiratorii, in saptamana 1 – 7 aprilie, a avut un trend descrescator fata de saptamana anterioara, cu o scadere a numarului de cazuri de gripa confirmate cu laboratorul, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in perioada de referinta au fost…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2024, s-au confirmat 10.607 cazuri de rujeola. The post CAZURI DE RUJEOLA Cazurile de rujeola inregistrate in Romania sunt raspandite in aproape toate județele first appeared on Informatia Zilei .

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat miercuri ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 24 martie 2024, s-au confirmat 9.695 de cazuri de rujeola. In ultima saptamana, s-au inregistrat 850 de cazuri noi si doua decese: un barbat, in varsta de 26 de ani, vaccinat antirujeolic (2 doze), cu…

- INSP face apel la parinți sa iși vaccineze copiii, precizand ca este cea mai sigura metoda prin care ii puteti proteja impotriva anumitor boli infectioase. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) face, marti, un nou apel la vaccinarea copiilor, explicand ca in Calendarul National de Vaccinare…