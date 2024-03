Orașul din Arad în care aproape toată lumea este salariată și tot nu este suficient Lipsa forței de munca este o problema peste tot, nu doar la noi, ci și in strainatate, unde prefera mulți romani sa mearga la munca. Chișineu-Criș este orașul din Vestul țarii, care a atras investiții importante cu capital strain, și are nevoie urgenta de circa 1.000 de muncitori, in condițiile in care undeva la 60% din locuitori sunt salariați. O astfel de situație se intalnește in orașul Chișineu-Criș din județul Arad, unde s-a ajuns la un nivel de ocupare aproape completa din punct de vedere al forței de munca, pe fondul investițiilor importante realizate in ultimii ani. Probleme sunt, insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

