”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte din Romania, raporteaza vanzari si pre-vanzari rezidentiale in valoare de 57,1 milioane de euro in primul trimestru al anului 2024, in usoara scadere cu 10% in comparatie cu rezultatul din T1 2023. In T1 2024, au fost vandute si pre-vandute 92 de apartamente cu o suprafata totala de 10.618 mp, 228 de locuri de parcare si alte tipuri de unitati”, anunta compania. Evolutia vanzarilor evidentiaza o crestere de 27% a pretului de vanzare pe mp, datorata faptului ca majoritatea…