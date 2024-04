Alertă: Centrul stațiunii Slănic-Prahova se scufundă Stațiunea prahoveana Slanic se confrunta, de ceva timp, cu mari probleme de infrastructura și din cauza zacamintelor de sare. Cu toate acestea, autoritațile locale și județene stau …doar de șase. In cursul dimineții de astazi, drumul principal de acces catre centrul orașului Slanic-Prahova a fost blocat din cauza unor probleme aparute la carosabil. De fap,t […] The post Alerta: Centrul stațiunii Slanic-Prahova se scufunda appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație alarmanta intr-un oraș din Romania! O parte semnificativa dintr-o strada s-a surpat, chiar in fața sediului de poliție și in apropierea unor blocuri. Incidentul a avut loc in Slanic Prahova. Acolo unde, joi dimineața, o parte a strazii 23 August s-a surpat. Porțiunea strazii care s-a surpat…

- Hotel Barberini, un celebru hotel din centrul Romei, a fost evacuat de urgența din cauza emanațiilor de vapori toxici de clor. Cinci persoane intoxicate au fost tratate de medici, doua dintre ele sunt in cod roșu. Aproximativ 35 de persoane au fost evacuate din hotel. Din cauza gazelor toxice de la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politie iRomane informeaza ca pe DN 22, localitatea Sibioara, judetul Constanta, s a produs un accident rutier. Conform sursei, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. " In urma impactului a rezultat ranirea unui conducator auto, care…

- Praf saharian in vestul, nordul și centrul Romaniei. Poate cauza probleme de sanatate pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii Praf saharian in Romania: Particulele se vor mentine deasupra teritoriului Romaniei luni si marti iar depuneri de praf vor fi observate in vest, nord si centru, unde sunt…

- Incepand de joi, 29 februarie, și pana vineri, 1 martie, un val de praf saharian va traversa țara noastra, din sud catre nord. Praful saharian va inrautați temporar calitatea aerului, insa va aduce și apusuri spectaculoase de soare. Ce este praful saharian Vanturile fierbinți din Africa transporta,…

- ”Din cauza unei usoare stari gripale, Papa si-a anulat, ca masura de precautie, audientele prevazute azi (vineri – n.red.)”, a anuntat Vaticanul, fara sa faca alte precizari. Papa Francisc a implinit in luna decembrie varsta de 87 de ani. La ora actuala se deplaseaza in scaunul cu rotile, din cauza…

- Au fost clipe de groaza noaptea trecuta intr-un cartier din Capitala. O casa cu etaj de pe Șoseaua Giuriului a luat foc, iar flacarile amenințau sa se extinda și la locuințele invecinate. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale de stingere cu apa și spuma. Alerta a fost data in jurul orei 00:17.…

- Incidentul grav a avut loc chiar in Secția de Primiri Urgențe a spitalului. Din cauza unei defecțiuni la instalația de oxigen, salonul s-a umplut de fum. 18 pacienți și patru cadre medicale au fost evacuați de urgența.Pacienții cu probleme grave aduși cu ambulanțele au fost consultați de medici in curtea…