Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu profita de faptul ca prețul acțiunilor One United Properties este la niveluri maxime și incearca sa iasa din acționariat, punand astfel in discuție sustenabilitatea modelului lor de afaceri. Fondatorii One United Properties, Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu, se grabesc sa vanda acțiunile deținute la companie, declanșand o operațiune […]