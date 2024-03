Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, 78 de ani, a fost prezent pe „Arcul de Triumf” la victoria lui Dinamo cu UTA, 1-0. La finalul meciului, tehnicianul a remarcat schimbarea in bine a „cainilor”, fara a se feri sa-și spuna marele of. Din ce in ce mai aproape de Dinamo in ultima perioada, Mircea Lucescu e un susținator…

- Dinamo a trecut prin „foc” pentru cele trei puncte cu Hermannstadt (1-0), intr-un meci in care „cainii” au fost dominați de sibieni la majoritatea capitolelor. Ieșiți invingatori, roș-albii s-au descatușat la final in fața galeriei. „Arcul de Triumf” a fost aproape plin la Dinamo - Hermannstadt, in…

- Dinamo a caștigat trei puncte mari in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa ce a invins-o in aceasta seara pe FC Hermannstadt, cu scorul de 1-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, in etapa cu numarul 28 a Ligii 1. Singurul gol al partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala a fost marcat…

- In aceasta seara, de la ora 18:30, Dinamo va primi vizita celor de la Hermannstadt in etapa 28 a sezonului regulat. Cu 4 ore inaintea partidei de pe Arcul de Triumf mai sunt disponibile aproximativ 100 de bilete. Dinamo a obținut victorii consecutive cu Farul (2-0) și Oțelul (3-1), apoi a fost readusa…

- Gabriel Tamaș, 40 de ani, urmeaza sa se intalneasca la inceputul acestei saptamani, poate chiar azi, susțin sursele GSP, pentru a vedea daca semneaza angajamentul cu Dinamo pentru funcția de director sportiv. # Fostul internațional are solicitari ferme, de la care nu vrea sa abdice. # Brașoveanul ar…

- Dinamo a obținut a doua victorie la rand in Superliga, 3-1 cu Oțelul. „Cainii” au inaugurat un detaliu pe care spera sa-l transforme in tradiție in a doua parte a sezonului: o melodie speciala pe care sa se bucure la goluri Roș-albii au auzit de 3 ori cu Oțelul refrenul cantecului „Perspektiva” - S.A.R.S.…

- Dinamo va infrunta U Cluj, luni, de la ora 20:45, pe Arcul de Triumf. Varful formației din „Ștefan cel Mare”, Goncalo Gregorio (28 de ani), a prefațat duelul cu „studenții” și a fixat un obiectiv increzator pentru alb-roșii. Varful lusitan este de parere ca Dinamo poate sa-și adjudece șapte puncte din…