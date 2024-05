Stiri pe aceeasi tema

- Delta Dunarii este unica in Europa și, probabil, este cel mai frumos loc din Romania. Pentru turiștii din Romania sau din strainatate, accesul in Delta Dunarii era un adevarat coșmar, dar lucrurile incep sa se schimbe. CJ Tulcea a inaugurat noul Aerport din Tulcea, care a fost modernizat și i-a fost…

- „Romania este intr-o perioada de dezvoltare mai accelerata. De fapt, asta este marea provocare. Sustenabilitatea macroeconomica a Romaniei in acest moment sta pe aceste investitii. Avem investitii, dupa ce, anul trecut, a doua crestere economica din Europa s-a bazat din cifre pentru prima oara in Romania,…

- „Este vorba despre unul dintre cele importante proiecte menite sa dea un suport direct cercetatorilor din Romania si sa ii aduca la acelasi statut pe care ii au cercetatori din state membre ale UE. Din acest punct de vedere, astazi modificam o legislatie invechita de peste 20 de ani. Ultimele modificari…

- Operatorul austriac de transport feroviar de marfa Rail Cargo Group a lansat recent doua noi conexiuni de la Munchen, in sudul Germaniei, și de la Tekirdag, in nord-vestul Turciei. Nodul acestei inițiative este Curtici, in vestul Romaniei, cele doua noi servicii fiind Munchen-Curtici și Curtici-Tekirdag.…

- In legatura cu rujeola, copiii mici nevaccinati si femeile insarcinate nevaccinate prezinta cel mai mare risc de complicatii severe, deoarece aceasta boala reușește sa slabeasca sistemul imunitar, avertizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Specialiștii INSP reamintește ca rujeola este…

- Ministrul Sorin Grindeanu susține ca transferul unor proiecte de șosele rapide de la CNAIR la CNIR a fost posibil doar dupa operaționalizarea acesteia din urma. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat un ordin prin care Compania Naționala de Investiții Rutiere (CNIR S.A.) preia mai multe…

- „Sunt zone unde preponderant, natural se caștiga alegerile de catre liberali. Iar chestiunea aceasta se intampla din 3 motive: 1, pentru ca avem cei mai buni primari si cei mai buni candidați la CJ, consilii județene, 2. PNL e partidul cu cea mai buna și lunga credibilitate in Romania și Europa. 3 PNL…

- Rosia Montana a fost, de-a lungul timpului, subiectul unor intense dispute intre corporatii straine si activiști ecologiști autohtoni, intr-un conflict care a durat decenii. Interesul este unul imens, avand in vedere bogatile subterane pe care le adapostește.Conform datelor, subsolul Romaniei in aceasta…