- Cum s-a imbracat Lewis Hamilton la Canada Grand Prix Pe masura ce Formula 1 imbina lumea motorsport-ului, a modei și a divertismentului, cursa de weekend și intrarea in zona padocului este privita de catre fani din ce in ce mai mult ca un moment de moda extrem de interesant atat in ceea ce ii privește…

- Racing Bulls a prelungit cu un an contractul pilotului japonez Yuki Tsunoda, a anuntat aceasta echipa de Formula 1, partener al Red Bull, in marginea Marele Premiu al Canadei de la Montreal, informeaza AFP.

- ​Max Verstappen (Red Bull) a demonstrat din nou ca nu are rival in Formula 1 și s-a impus fara emoții in Marele Premiu al Chinei,... The post Max Verstappen, caștigator și in China. Lewis Hamilton a plecat de pe 18, dar a luat puncte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Liderul Campionatului Mondial de Formula 1, Max Verstappen, a caștigat cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei, a cincea etapa a sezonului 24, desfașurata pe circuitul de la Shanghai, potrivit mediafaxOlandezul i-a devansat pe Lewis Hamilton și pe coechipierul sau, mexicanul Sergio

- Carlos Sainz (29 de ani), pilotul de la Ferrari, e la un pas sa semneze pe doi ani cu Mercedes. El ar urma sa-i la locul lui Lewis Hamilton, care la randul lui va ajunge la Ferrari. Mercedes a ramas fara un pilot pentru sezonul viitor, dupa ce Hamilton a semnat cu Ferrari. El se duce acolo chiar in…

- Sezonul 2024 a inceput dezastruos pentru Lewis Hamilton, iar toata lumea vorbește despre plecarea acestuia de la Mercedes. Printre cei care au comentat situația septuplului campion mondial se numara și Ralf Schumacher, fostul pilot explicand ce l-a determinat pe britanic sa semneze cu rivalii de la…

- George Russel a purtat piese din colecția Tommy Hilfiger Primavara 2024 la Australian Grand Prix Pe masura ce Formula 1 imbina lumea motorsport-ului, a modei și a divertismentului, intrarea in zona padocului este privita de catre fani din ce in ce mai mult ca un moment de moda extrem de interesant atat…

- Cursa a avut loc pe circuitul Albert Park din Melbourne, in fața a peste 130.000 de spectatori, iar Sainz a profitat de abandonul titraților piloți, Max Verstappen și Lewis Hamilton, obținind victoria. Spaniolul i-a devansat pe monegascul Charles Leclerc și pe britanicul Lando Norris, care au completat…