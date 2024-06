21-24 iunie: Restricții de tonaj pe drumuri naționale și autostrăzi din Alba și alte județe, din cauza caniculei. Zone vizate 21-24 iunie: Restricții de tonaj pe drumuri naționale și autostrazi din Alba și alte județe, din cauza caniculei. Zone vizate CNAIR informeaza șoferii ca in perioada 21 – 24 iunie, in intervalul orar 10:00 -20:00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din Alba și din țara, din cauza temperaturilor extreme (33 – 37 grade Celsius). Astfel, potrivit unei avertizari meteorologice emise de catre ANM, se impun […] Citește 21-24 iunie: Restricții de tonaj pe drumuri naționale și autostrazi din Alba și alte județe, din cauza caniculei. Zone… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

