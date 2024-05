Informațiile economice nu mai curg libere. Firmele de consultanță au nimerit pe un teren minat Odinioara, brokerii de informații precum McKinsey puteau consilia guvernele și impartași date dincolo de granițele naționale fara prea multe controverse. Acum, ei sunt forțați sa faca alegeri dificile – și nu doar de catre politicienii americani. Filiala din Beijing a grupului Mintz, o firma de consultanța specializata in due diligence, a fost percheziționata anul trecut […] The post Informațiile economice nu mai curg libere. Firmele de consultanța au nimerit pe un teren minat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

