Conducta Belarus. Limuzinele occidentale intră în Rusia sancționată UE se incearca sa inaspreasca sancțiunile impotriva Belarusului și sa inchida o lacuna care a permis Moscovei sa importe mașini de lux și alte bunuri occidentale interzise in Rusia ca raspuns la razboiul din Ucraina. Blocul comunitar a impus deja mai multe runde de sancțiuni regimului lui Alexandr Lukașenko, insa restricțiile impuse Belarusului au fost […] The post Conducta Belarus. Limuzinele occidentale intra in Rusia sancționata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

