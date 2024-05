Ce înseamnă să te pui cu Rusia. Băncile occidentale trag ponoasele Un tribunal din Sankt-Petersburg tocmai a pus sechestru pe active in valoare de peste 700 de milioane de euro aparținand UniCredit, Deutsche Bank și Commerzbank. Confiscarea este una dintre cele mai mari acțiuni impotriva creditorilor occidentali de cand invazia trupelor rusești in Ucraina a determinat majoritatea bancilor internaționale sa se retraga sau sa iși lichideze […] The post Ce inseamna sa te pui cu Rusia. Bancile occidentale trag ponoasele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

