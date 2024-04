Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va intensifica loviturile asupra bazelor de depozitare ucrainene care adapostesc arme furnizate de Occident, a declarat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, in timp ce Statele Unite se pregatesc sa aprobe si sa livreze un lot mult intarziat de noi ajutoare militare, relateaza Reuters, potrivit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un le-a spus, miercuri, profesorilor și studenților de la Universitatea de Militara și Politica Kim Jong Il, numita dupa tatal sau, care a murit in 2011, ca a sosit momentul sa fie pregatiți pentru razboi, a anunțat agenția nord-coreeana de presa KCNA, citata de Reuters.„Daca…

- Cum traduce Kremlinul realegerea lui Vladimir Putin cu 87% din voturi. Kremlinul a declarat ca rezultatele scrutinului prezidential din Rusia, desfasurat fara opozitie si in plin conflict armat cu Ucraina, arata „consolidarea” poporului rus in jurul presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters si…

- omentariile facute de Vladimir Putin asupra armelor nucleare, intr-un interviu difuzat marti de mass-media publice ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestor arme, a precizat miercuri Kremlinul, care a acuzat Washingtonul ca a scos din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Rusia si-a consolidat fortele militare in nord-vestul si vestul tarii pentru a contracara ceea ce Moscova percepe drept o acumulare de forte in apropierea federatiei, transmite Reuters, citand o declaratie a ministrului apararii, Serghei Soigu, noteaza Agerpres. Ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina,…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

