- Vineri, un tribunal rus a ordonat ca activele, conturile si proprietatile UniCredit, precum si actiunile din doua filiale, sa fie sechestrate ca parte a unui proces pentru un proiect de gaze abandonat in Rusia, care implica banca italiana, au aratat documentele instantei. Hotararea unei instante de…

- Un tribunal din Sankt-Petersburg tocmai a pus sechestru pe active in valoare de peste 700 de milioane de euro aparținand UniCredit, Deutsche Bank și Commerzbank. Confiscarea este una dintre cele mai mari acțiuni impotriva creditorilor occidentali de cand invazia trupelor rusești in Ucraina a determinat…

- Banca a fost unul dintre creditorii garanti in baza unui contract pentru construirea unei fabrici de procesare a gazelor in Rusia, cu Linde din Germania, care a fost reziliat din cauza sanctiunilor occidentale. Procesul a fost intentat de RusChemAlliance, cu sediul la Sankt Petersburg, o societate mixta…

- Un tribunal rus a ordonat ca activele, conturile, proprietatile si actiunile Deutsche Bank din Rusia sa fie sechestrate, ca parte a unui proces care implica banca germana, au aratat documentele instantei, citate de Reuters.

- O organizație globala influenta a prognozat ca economia Rusiei va crește mai rapid decat toate economiile avansate din lume, inclusiv cea a SUA, in acest an. Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipeaza ca Rusia va inregistra o creștere de 3,2% in acest an, semnificativ mai mare decat Regatul Unit,…

- Autoritațile ruse au raportat recent o alerta cu bomba la un centru comercial din metropola nordica Sankt Petersburg. Persoana suspectata de emiterea acestei alarme a fost deja reținuta și este in prezent sub supravegherea poliției. Masuri de precauție Ca masura de precauție, toți vizitatorii mall-ului…

- BCE a inregistrat pierderi de 1,3 miliarde de euro, care ar fi fost si mai mari daca banca nu ar fi eliberat 6,6 miliarde de euro – intregul provizion pentru riscuri financiare, acumulat de-a lungul unui numar de ani. BCE a spus ca se asteapta la noi pierderi pentru urmatorii cativa ani, care sa nu…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…