- Razboi in Ucraina, ziua 825. Armele belgiene care urmeaza sa fie furnizate Ucrainei in cadrul acordului de securitate semnat recent, inclusiv avioanele de lupta F-16, sunt destinate a fi utilizate doar pe teritoriul ucrainean, a declarat premierul belgian

- Razboi in Ucraina, ziua 793. Autoritațile poloneze anunța ca sunt pregatite sa-i trimita in țara lor pe ucrainenii apți de lupta. Polonezii nu au oferit detalii. Anunțul apare la puțin timp dupa ce Ucraina a interzis serviciile consulare pentru barbații c

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca anul acesta vor intra in dotarea armatei primele sisteme de aparare anti-racheta S-500, de generație noua. S-500 ”Prometheus” este o noua generație de sisteme de aparare aeriana cu raza lunga de acțiune. Sunt menite sa inlocuiasca sistemele S-400 și…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot. De asemenea, mai mulți aliați au anunțat ajutoare individuale suplimentare.STIRIPESURSE.

- UPDATEDirecția Principala de Informații Militare (GUR) ucraineana este probabil responsabila pentru o lovitura cu drone impotriva bazei aeriene Borisoglebsk din regiunea Voronej.Purtatorul de cuvant al GUR, Andriy Yusov, a declarat pentru Radio Europa Libera / Radio Liberty (RFE/RL ) ca doua drone nespecificate…

- 'Rusia va lansa o ofensiva masiva. Europa va fi in pericol: Putin nu se va opri aici' – șeful diplomației UEȘeful diplomației UE, Josef Borrell, avertizeaza ca Rusia planuiește un atac masiv in Ucraina, iar Vladimir Putin este pregatit de o batalie majora.

- Comisia de ancheta creata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului dupa declansarea agresiunii ruse contra Ucrainei a gasit ''noi probe ca autoritatile ruse au incalcat drepturile internationale ale omului si legile umanitare internationale si au comis crimele de razboi aferente'', noteaza vineri AFP…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis mandate de arestare pentru doi comandanti rusi de rang inalt, generalul Serghei Ivanovici Kobilas si amiralul Viktor Nikolaevici Sokolov, pentru presupuse crime de razboi in Ucraina, a anuntat CPI intr-un comunicat, marți.