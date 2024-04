Rusia face bani frumoși pe șest: bazarul ipocriziei comerciale Un distins istoric remarca creșterea spectaculoasa a comerțului dintre Kirgizstan și Germania. Armand Goșu a adus in atenție o perspectiva tulburatoare asupra strategiilor economice ale Rusiei și ne ajuta sa ințelegem de ce ii merge Rusiei atat de bine. Este vorba despre modul in care Moscova utilizeaza toate fostele state sovietice pentru a evita sancțiunile […] The post Rusia face bani frumoși pe șest: bazarul ipocriziei comerciale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

