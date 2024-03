Cum a pătruns spionajul rusesc în economia românească – EXCLUSIV/Video Rețele de spionaj ale Rusiei s-au infiltrat in economia și politica romaneasca de mult timp. Incepand din 1990 și pina azi, tactica rușilor a fost sa iși creeze un cap de pod in Romania prin așa-numite ”firme private”. De fapt, ele erau conduse de oligarhi dubioși, aflați insa la cheremul Kremlinului, coordonați de serviciile secrete de la Moscova. Aceste rețele funcționeaza și azi. Intr-un interviu video acordat in exclusivitate pentru publicația Puterea, analistul economic Valentin Ionescu, fost ministru al privatizarii intre 1996-1998, dezvaluie care au fost manevrele rușilor care au profitat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț șocant venit din Rusia, care va colabora cu China pentru a amplasa prima centrala nucleara pe Luna! Vedeți in randurile de mai jos pentru ce va fi folosita aceasta. Rusia si China vor sa amplaseze o centrala nucleara pe Luna! Planul va fi pus in aplicare intre 2033 și 2035, dupa cum a declarat…

- Rusia intra in cel de-al treilea an de razboi in Ucraina cu o suma fara precedent de bani in visteria guvernului, susținuta de vanzari record de țiței in valoare de 37 de miliarde de dolari catre India anul trecut, potrivit unei noi analize, care concluzioneaza ca o parte din țiței a fost rafinata de…

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Germania, Olanda si Polonia au semnat marti un acord menit sa reduca birocratia care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters. Ca urmare a invaziei Rusiei…

- Germania, Tarile de Jos (Olanda) si Polonia au semnat marti, 30 ianuarie, un acord menit sa reduca procedurile birocratice care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …