- Președintele Frantei, Emmanuel Macron, critica Rusia și regimul lui Vladimir pentru agresiunea asupra Ucrainei, țara sa cumpara mai mult gaz rusesc decit orice alt state din UE. Franta a platit Rusiei peste 600 de milioane de euro in acest an pentru gaz natural lichefiat (GNL). Importurile masive de…

- Desfasurarea unor forte terestre in Ucraina din partea unui stat membru NATO nu ar insemna in mod automat ca alte state din Alianta Nord-Atlantica devin parti la conflict, afirma Serviciul de cercetari al Bundestagului, forul legislativ german, relateaza Agerpres.„Daca statul membru al NATO actioneaza…

- Potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Rusia nu mai este al doilea mare exportator de arme dupa SUA: a fost depașita de Franța. Exporturile de arme ale Rusiei in perioada 2019-2023 au scazut cu 53% fața de 2014-2018. Rusia a coborit pentru…

- ROMANIA CA PROIECT GEOPOLITIC ȘI INTERESUL NAȚIONAL ROMANESC IN CONTEXTUL DEZORDINII MONDIALE ACTUALE POLITICA EXTERNA A ROMANIEI IN ANII 1990 PREJUDECAȚI ROMANO-SCEPTICE ȘI AMENINȚARI GEOPOLITICE In noul context internațional aparut dupa incetarea Razboiului rece și dispariția ordinii mondiale bipolare,…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock , a trasat o paralela intre situația actuala din Republica Moldova și inceputurile conflictului dintre Ucraina și Rusia, marcand anexarea Crimeei de catre Moscova. Baerbock a facut aceste remarci in contextul in care liderii pro-ruși din Transnistria, regiune…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, informeaza dpa, informeaza Agerpres. Aceste declaratii…

- Germania este cea mai bogata țara din Europa intr-un top al marilor puteri de pe batranul continent, clasament care mai are in frunte Regatul Unit, dar și Rusia. In 2023, lider in acest top a fost Germania , care a devansat Regatul Unit. Germania a avut un PIB de 3,85 trilioane de euro și in ciuda provocarilor…

- Directorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel catre parlamentarii romani pentru clarificarea colaborarii cu KGB a lui George Simion, liderul AUR. Pricopie considera ca este necesara o reacție ferma din partea parlamentarilor…