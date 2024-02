Stiri pe aceeasi tema

- 720 de europarlamentari. 7 grupuri politice și eurodeputați neafiliați. 27 de state europene. 24 de limbi oficiale. 4 zile de alegeri in statele din Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la Politico au realizat un ghid pentru a explica scrutinul care va stabili viitorul politic al UE pentru urmatorii 5…

- Romania conduce detașat, de la finalul anului trecut, in topul numarului de imbolnaviri cu rujeola in Europa. Potrivit European Centre for Disease Prevention and Control, dintr-un total de 2.253 de cazuri inregistrate in noiembrie 2023, Romania totaliza 1.689. Topul european era completat de Franța…

- Romania a devenit oficial parte a "Coaliției avioanelor F-16" care se va angaja in lupta impotriva Rusiei. Autorizarea Washingtonului pentru ca aliații sa furnizeze Ucrainei avioane F-16 a fost acordata in august 2023. In luna anterioara, 11 țari au format inițial aceasta coaliție.Coaliția este condusa…

- Numarul transferurilor catre Romania a crescut anul trecut cu 17% fata de 2022, la 13,3 milioane de tranzactii efectuate din 75 de tari si teritorii, iar clientii din Romania au facut peste 14 milioane de transferuri internationale de bani catre utilizatori din 174 de tari, potrivit unui studiu realizat…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Fermele din UE au produs aproximativ 160 milioane de tone de lapte crud in 2022, ceea ce indica o scadere de la an la an de 0,3 milioane de tone, scrie Eurostat. Marea majoritate a laptelui crud (149,9 milioane de tone) a fost livrat fabricilor de lapte, restul fiind folosit direct in ferme. Dintre…

- Continua preliminariile EURO 2024. Azi sunt programate 9 partide, toate urmand a fi liveTEXT pe GSP.ro. Primele meciuri, Serbia - Bulgaria și Ungaria - Muntenegru, se joaca de la 16:00. 15 echipe sunt calificate la EURO 2024: Germania (gazda), Albania, Austria, Belgia, Danemarca, Anglia, Franța, Ungaria,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a primit vizita unor experți internaționali din cadrul programului WELDI, program prin care orașele partenere invața cum sa integreze nou-veniții, refugiații și migranții. In urmatorii doi ani, instituția din subordinea Primariei Timișoara va colabora…