Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana doreste sa implementeze un plan "ambitios" pentru a-si consolida legaturile cu Armenia, candva aliat traditional al Rusiei, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP. Legaturile de lunga durata dintre aceasta tara din Caucaz si Rusia s-au slabit dupa…

- Armenia s-a alaturat, joi, Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, starnind furia Moscovei, care a catalogat decizia Erevanului drept ”greșita” și ”un pas neprietenos”. Așadar, Vladimir Putin nu mai poate calca astazi in Armenia, considerata pana acum ”curtea din spate a Rusiei”, pentru ca ar…

- Premierul armean, Nikol Pasinian, a afirmat ca tara sa nu mai poate conta pe Rusia ca partenera principala pentru aparare, deoarece Moscova nu si-a onorat aceasta responsabilitate de mai multe ori, transmite Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia pe 12 februarie pentru a se intalni cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri un oficial turc pentru Reuters, in ceea ce ar fi prima deplasare a liderului rus intr-un stat NATO de la invazia Moscovei in Ucraina in februarie 2022. Posibilitatea…

- Premierul armean Nikol Pasinian a declarat duminica ca a propus Azerbaidjanului sa semneze un pact de neagresiune, in asteptarea unui tratat de pace cuprinzator, transmite AFP, citat de Agerpres."Am prezentat Azerbaidjanului o propunere pentru un mecanism de control reciproc al armelor si semnarea…

- Conflictele politice internaționale seamana izbitor de bine cu cele dinaintea celor doua razboaie mondiale și ar conduce spre un al treilea razboi, spun specialiștii. Marile puteri, in special China, vor dori sa-și asigure resursele naturale prin incheierea unor alianțe cu regimuri autoritare din toata…

- Uniunea Economica Eurasiatica (UEE sau EAEU – sigla in engleza), prezidata de Rusia, a semnat luni un acord de liber schimb cu Iranul, in marja Consiliului Economic Eurasiatic Suprem desfasurat la Sankt Petersburg, informeaza EFE, citata de Agerpres. Acordul va intra oficial in vigoare dupa ratificarea…

- Consulatul General al Romaniei la Rostov va fi inchis printr-o decizie a guvernului rus. Ordinul in acest sens a fost semnat de șeful Cabinetului de Miniștri, Mihail Mishustin. Dupa cum se arata in documentul publicat pe portalul de informații juridice, Cabinetul de Miniștri al Federației Ruse a denunțat…