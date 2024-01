Premierul armean Nikol Pasinian a declarat duminica ca a propus Azerbaidjanului sa semneze un pact de neagresiune, in asteptarea unui tratat de pace cuprinzator, transmite AFP, citat de Agerpres.

"Am prezentat Azerbaidjanului o propunere pentru un mecanism de control reciproc al armelor si semnarea unui pact de neagresiune in cazul in care semnarea unui tratat de pace ar fi amanata", a spus premierul Pasinian in cadrul unui discurs cu ocazia Zilei Armatei in Armenia.

Azerbaidjan si Armenia au purtat doua razboaie, in anii 1990 si in 2020, in privinta enclavei Nagorno-Karabah, recucerita…