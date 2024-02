Intr-un interviu publicat duminica, premierul Armeniei, Nikol Pasinian, a declarat ca țara sa nu este aliatul Rusiei in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, dar a subliniat ca proiectele de cooperare militara ale Erevanului nu sunt indreptate impotriva niciunei țari. De asemenea, Nikol Pasinian a declarat ca spera ca vecinul și rivalul de lunga durata al Armeniei, Azerbaidjanul, ramane angajat in incheierea unui tratat de pace durabil, in ciuda declarațiilor președintelui sau privind demarcarea frontierelor, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.

Armenia și Azerbaidjanul au purtat…