Stiri pe aceeasi tema

- Armenia nu se mai poate baza pe Rusia ca principal partener militar si pentru aparare, intrucat Moscova a dezamagit in mod repetat Erevanul, a declarat premierul Nikol Pasinian, adaugand ca tara sa trebuie sa se gandeasca la apropierea relatiilor cu Statele Unite si cu Franta, noteaza Reuters, potrivit…

- Germania, Olanda si Polonia au semnat marti un acord menit sa reduca birocratia care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters. Ca urmare a invaziei Rusiei…

- Comitetul rus de Investigatii, institutia judiciara din Rusia insarcinata cu anchetarea delictelor cele mai grave, a transmis joi ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 doborat in ziua precedenta in regiunea rusa Belgorod a fost lovit de o racheta antiaeriana ucraineana, relateaza Reuters…

- Opt politisti au fost raniti si 38 de persoane arestate in timpul si dupa un protest al opozitiei impotriva rezultatului alegerilor, a anuntat luni politia din Serbia, relateaza Reuters. Mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare si locale…

- Rusia l-a convocat marti pe ambasadorul Finlandei pentru a-si exprima opozitia fata de un nou acord de aparare care acorda Statelor Unite acces larg in vecinatatea frontierei lungi pe care acest stat nou membru al NATO o are cu Rusia, a transmis Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Reuters.…

- Vladimir Putin, s-a aflat, luni, la o expoziție de propaganda in pregatirea anunțului ca „va candida” pentru un nou mandat la alegerile trucate din Rusia. La „expoziția realizarilor rusești”, dictatorul rus s-a pozat alaturi de copii, a privit imagini cu explozii nucleare și a refuzat sa apese o imitație…

- Temperaturile au scazut pana la minus 50 de grade Celsius in Siberia, in timp ce viscolul și ninsorile abundente au perturbat zborurile de pe aeroporturile din Moscova, informeaza Reuters, potrivit hotnews.ro. In Republica Saha, situata in partea de nord-est a Siberiei și unde se afla Yakutsk, unul…

- Ucraina a acuzat Moscova de a fi efectuat in noaptea de vineri spre sambata cel mai mare atac cu drone asupra Kievului de la inceputul invaziei ruse in februarie 2022, soldat cu cinci raniti, in timp ce exploziile provocate de sistemul antiaerian in timpul interceptarii si doborarii dronelor inamice…