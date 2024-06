Incidente de tip Coldplay Ce s-a intamplat zilele trecute pe Arena Naționala, cand trupa britanica Coldplay a adus pe scena un tanar care a cantat o manea, este nimic fața de gafa de anul trecut a lui Robbie Williams in Grecia sau a rockerilor The Killers in Georgia. Trupa americana de rock alternativ The Killers și-a cerut scuze pentru ca a adus un toboșar rus pe scena in timpul unui concert desfașurat anul trecut Georgia și pentru ca și-a descris fanii ca fiind „frați și surori”, ceea ce a provocat huiduieli din partea publicului.Georgia are o lunga istorie de tensiuni cu vecinul sau nordic…