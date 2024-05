Stiri pe aceeasi tema

- Seful celei mai mari economii din 2030 face investitii gigant la doi pasi de noi. Seful celei de-a doua mari economii din 2030 nu investeste nimic la noi. Seful celei de-a treia mari economii din 2030 probabil nici nu stie unde este Romania.

- Semne rele pentru „incredibila“ economie americana: falimentele accelereaza, disponibilizarile iau amploare. Jamie Dimon, seful celei mai mari banci americane se declara prudent cu privire la scenariul unei aterizari blinde, transmite zf.ro Numarul falimentelor din economia SUA, cea mai mare economie…

- Anul trecut, „Federația Industriei Germane (BDI)”, care reprezinta peste 100 000 de companii, sarbatorea mult laudata „Tranziție energetica” și nu opunea aproape nicio rezistența impotriva eliminarii treptate a centralelor nucleare și a intreprinderilor generatoare de „emisii poluante”. Astfel, se finaliza…

- Președintele rus a instruit guvernul sa asigure intrarea Rusiei in cadrul celor mai mari patru economii ale lumii in ceea ce privește PIB-ul la paritatea puterii de cumparare. In decurs de un an, va efectua o evaluare a rezultatelor, scrie Jornal Economico. In prezent, Rusia este a 11-a economie a lumii.

- Facultatea de Stiinte Economice FSE din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC a organizat, sambata, 23 martie 2024, cea de a XII a editie a Sesiunii de comunicari stiintifice pentru elevi "Noi si Economia".La competitia din acest an, organizata pe doua sectiuni, sub forma unui concurs de eseuri,…

- „A fi dușman al SUA este periculos, dar a fi prieten este fatal.” Celebrul citat al lui Henry Kissinger se desfașoara acum in timp real, in timp ce Germania, cea mai mare economie europeana, se confrunta cu o incetinire economica severa. Potrivit Modern Diplomacy, adevarata cauza a acestei prabușiri…

- In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru un nou…