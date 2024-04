Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, se afla intr-o vizita de lucru la Washington. Parlicov va avea intalniri cu oficiali de rang inalt din administrația americana și reprezentanți ai industriei energetice.

- Biroul de buget al Congresului a avertizat in ultimele sale proiecții ca datoria publica a SUA este pe cale sa ajunga de la 97% din PIB anul trecut la 116% pana in 2034 – chiar mai mare decat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Avand in vedere incertitudinea cu privire la atat de multe […]…

- Șeful celei mai mari firme private de energie din Ucraina, DTEK, a transmis ca cinci dintre cele șase centrale ale sale au fost avariate sau distruse, cu 80% din capacitate pierduta dupa doua saptamani de atacuri rusești, și ca reparațiile ar putea dura pana la 18 luni, informeaza Reuters.

- Facultatea de Stiinte Economice FSE din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC a organizat, sambata, 23 martie 2024, cea de a XII a editie a Sesiunii de comunicari stiintifice pentru elevi "Noi si Economia".La competitia din acest an, organizata pe doua sectiuni, sub forma unui concurs de eseuri,…

- In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru un nou…

- Alianța PSD – PNL e facuta doar pentru lideri, mai puțin chiar și pentru membrii de partid, bula s-a inchis și partidele s-au cartelizat complet. E clar ca dupa aceste alegeri, la nivelul Uniunii Europene, daca trecem prin economie de razboi, toata lumea va avea de suferit, avertizeaza profesorul de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat sambata ca Ucrainei ii lipsesc armele de care are nevoie, conform AFP, scrie Agerpres. "Nu avem arme cu raza lunga de actiune si Rusia le are", a spus el, mentionand inferioritatea ucraineana in domeniul artileriei drept o alta problema pe care…

- Tragedie in SUA! Directorul celei mai mari banci din Nigeria a murit, impreuna cu familia, intr-un accident de elicopterDirectorul celei mai mari banci din Nigeria si un fost presedinte al bursei tarii africane au murit intr-un accident de elicopter in Statele Unite ale Americii, in California, au…