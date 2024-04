Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat intr-un interviu pentru CBS News ce ar fi capabila sa faca Rusia in Europa, 'chiar de maine'. Potrivit liderului ucrainean, rachetele rusești „chiar de maine ar putea zbura spre orice stat“. Zelenski a avertizat asupra unei amenințari la adresa…

- Vladimir Putin prezideaza centrul operațional de criza in urma evenimentului tragic din capitala Rusiei.Președintele rus Vladimir Putin a fost informat imediat despre inceperea impușcaturilor, in primele minute ale incidentului de la sala de concerte, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției…

- Atacul care l-a vizat marti la Vilnius pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a defunctului lider al opozitiei ruse Aleksei Navalnii, decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil „organizat de Rusia”, au transmis miercuri serviciile de informatii lituaniene, citate de AFP. „Este probabil…

- Vladimir Putin a declarat joi ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia are arme „capabile” sa loveasca teritoriile acestor țari. Țarile occidentale „trebuie sa ințeleaga ca și noi avem arme capabile sa atinga ținte pe teritoriul vostru”, a avertizat…

- Președintele rus Vladimir Putin a remarcat disponibilitatea Rusiei pentru dialogul cu Statele Unite privind stabilitatea strategica. In același timp, el a calificat drept ipocrizie din partea Occidentului sa discute despre stabilitatea strategica in timp ce incearca sa provoace o infringere strategica…

- Vladimir Putin a declarat joi ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia are arme „capabile” sa loveasca teritoriile acestor țari. Țarile occidentale „trebuie sa ințeleaga ca și noi avem arme capabile sa atinga ținte pe teritoriul vostru”, a avertizat…

- O instanța din Rusia a condamnat marți un fost ofițer superior al Garzii Naționale la șase ani intr-o colonie penala, dupa ce l-a acuzat ca a cumparat echipamente care nu pot proteja podul care leaga sudul Rusiei de Crimeea de atacurile ucrainenilor, informeaza agenția de presa de stat TASS, preluata…

- O incetare a focului in razboiul ruso-ucrainean nu ar duce la un dialog politic și ar fi doar in beneficiul Rusiei, a declarat Zelenski, joi, in timpul unei vizite in Estonia, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a declarat ca o incetare a focului ar fi benefica pentru Rusia, deoarece ar permite…