Anul trecut, „Federația Industriei Germane (BDI)”, care reprezinta peste 100 000 de companii, sarbatorea mult laudata „Tranziție energetica” și nu opunea aproape nicio rezistența impotriva eliminarii treptate a centralelor nucleare și a intreprinderilor generatoare de „emisii poluante”. Astfel, se finaliza planul dezindustrializarii celei mai mari economii europene, la care a pus umarul un cancelar presupus […] The post Tranziția energetica, o schema Ponzi. Dezindustrializarea celei mai mari economii europene first appeared on Ziarul National .