Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul complet, asteptat marti, va mentine tarifele existente pentru multe bunuri chinezesti, stabilite de fostul presedinte Donald Trump, potrivit uneia dintre persoane. Dar va adauga si noi tarife pentru semiconductori si echipamente solare, precum si majorarea tarifelor pentru vehiculele electrice,…

- Dupa lungi si dificile negocieri, Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat un urias plan de ajutor pentru Ucraina, Israel si Taiwan, sustinut de alesi ai ambelor partide. Parlamentarii au votat in ritm rapid acest urias pachet financiar de 95 de miliarde de dolari, cerut de luni de zile de presedintele…

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump a autorizat, la doi ani de la preluarea mandatului, CIA pentru a lansa o campanie clandestina pe retelele sociale din China, cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva Guvernului, potrivit unor fosti oficiali ai SUA care au cunostinta in mod direct…

- Donald Trump a autorizat in 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de presedinte al SUA, Agentia Centrala de Informatii (CIA) sa lanseze o campanie clandestina pe retelele sociale din China ce viza sa intoarca opinia publica din China impotriva guvernului, au dezvaluit in exclusivitate pentru Reuters…

- Donald Trump a autorizat CIA, in 2019, sa declanșeze o operațiune clandestina pe rețelele sociale chinezești cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva guvernului de la Beijing, conform unor oficiali care au informații directe legate de aceasta operațiune secretizata, dezvaluie Reuters.

- Parlamentarii din Camera Reprezentanților din Congresul SUA au adoptat proiectul de lege bipartizan prin care compania chineza ByteDance este obligata sa vanda aplicația TikTok daca vrea ca aceasta rețea de socializare sa mai functioneze in Statele Unite, informeaza miercuri, 13 martie, News.ro.Legea,…

- Actualizarea vine intr-un moment in care progresele in inteligenta artificiala generativa, inclusiv generarea de imagini si videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de dezinformare si stiri false in randul publicului, determinand guvernele sa reglementeze tehnologia, arata Reuters, citat de news.ro..Intrebat…

- Actualizarea vine intr-un moment in care progresele in inteligenta artificiala generativa, inclusiv generarea de imagini si videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de dezinformare si stiri false in randul publicului, determinand guvernele sa reglementeze tehnologia, arata Reuters, citat de news.ro..Intrebat…