Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la adunarea generala anuala a Asociatiei Bancherilor Straini de la Amsterdam, liderul bancii centrale americane a mentionat ca dezinflatia rapida care a avut loc in 2023 a incetinit considerabil in acest an si a determinat o regandire a directiei spre care se indreapta politica monetara. ”Nu…

- Motorola Razr 40 Ultra a fost unul dintre cele mai interesante pliabile din piața, in special datorita ecranului sau exterior, care nu doar ca acoperea aproape intreaga suprafața a dispozitivului, insa putea rula și oricare aplicație „obișnuita” pe ecranul secundar. Deși nu am auzit foarte multe despre…

- Foxconn a afirmat intr-un comunicat ca al doilea trimestru din acest an ”ramane un sezon traditional in afara varfului si ca produsele majore intra intr-o perioada de tranzitie, intre produsele vechi si cele noi”. Dar a adaugat: ”Perspectivele operatiunilor pentru al doilea trimestru sunt asteptate…

- Disney vrea sa adauge serviciului sau de streaming o noua modalitate de vizionare a continutului, care sa elimine nevoia luarii unei decizii din partea utilizatorului, sustin surse citate de The Information. Astfel, Disney+ va contine canale care vor emite non-stop continutul disponibil in cadrul platformei,…

- „Au fost discutii intense. Era o situatie hilara. Nu fusese semnat contractul colectiv de munca. Pe de alta parte era peste 3 milioane de pensionari care nu stiau cand le ajung pensiile. Concluzia e una simpla – aseara am semnat contractul colectiv de munca, valabil inca un an si jumatate, am setat…

- In decembrie, autoritatea a lansat o investigatie asupra, Meta, compania mama a Facebook, cu privire la o posibila incalcare a legii concurentei prin conectarea platformelor sale de socializare Instagram si Threads. Autoritatea a spus ca masura provizorie va ramane in vigoare pana cand se va lua o decizie…

- O intelegere preliminara a fost depusa vineri la Tribunalul Districtual al SUA din Oakland, California, si necesita aprobarea judecatorului districtual american Yvonne Gonzalez Rogers. Procesul se refera la anuntul neasteptat al Apple din 2 ianuarie 2019 conform caruia producatorul de iPhone isi va…

- ”In continuarea masurilor luate pentru implementarea fluxurilor Schengen / non- Schengen la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, incepand de vineri, 1 martie 2024, portile de control automat la frontiera (ABC – automatic border control) vor fi relocate de catre Inspectoratul General al Politiei…