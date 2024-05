Google a anunţat smartphone-ul Pixel 8a La fel ca precursorii sai cu „a” la finalul numelui, Pixel 8a se doreste a fi cel mai accesibil model al seriei Pixel 8, acesta urmand a costa incepand de la 500 de dolari. Cel mai important upgrade al noului smartphone il reprezinta trecerea la chipset-ul Tensor G3, care, in versiunea de baza, va fi insotit de 8GB RAM si 128GB stocare. Va exista si o versiune cu 256GB, care va costa cu 100 de dolari mai mult. Noul smartphone Google are un ecran OLED de 6,1 inch, cu o rata de improspatare de 120Hz si o luminozitate maxima de 2.000 de niti. Compania promite ca bateria, mai mare cu 100mAh decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

