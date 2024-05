Stiri pe aceeasi tema

- Desene cu gladiatori despre care se crede ca au fost facute de copii inspirati de vizionarea luptelor din amfiteatrul din Pompei se numara printre cele mai recente descoperiri facute in ruinele vechiului oraș roman. Desenele in carbune au fost gasite in timpul sapaturilor de la I'Insula dei Casti Amanti,…

- Arheologii au facut o descoperire revoluționara in umbra vulcanului Vezuviu: vila mult timp ascunsa care ar putea marca locul de odihna final al lui Augustus, primul imparat al Romei, ingropata timp de secole sub cenușa vulcanica de la 79 AD. Excavațiile in curs la situl Somma Vesuviana din sudul Italiei…

- Arheologii amatori din Anglia au dezgropat unul dintre cele mai mari dodecaedre descoperite vreodata, insa modul in care aceste obiecte erau folosite ramane „unul dintre cele mai mari mistere din arheologie”, potrivit CNN.

- O noua descoperire surprinzatoare a fost facuta in ruinele orașului Pompei. Arheologii au dat peste o sala de banchet, cu fresce uluitoare și in stare buna de conservare, care ilustreaza personalitați din Razboiul Troian, relateaza The Guardian.

- Opere de arta impresionante au fost descoperite in cadrul unor noi sapaturi la Pompei, orașul antic roman ingropat de erupția Vezuviului din anul 79 d.Hr. Arheologii italieni spun ca frescele sint printre cele mai bune care au fost gasite in sapaturile din acel oraș. Pardoseala mozaicata a incaperii,…

- Cea mai mare expoziție din ultimele trei decenii dedicata sculptorului roman Constantin Brancuși a fost deschisa miercuri la Centrul Pompidou din Paris, transmite The Guardian. Peste 120 de sculpturi și sute de schițe, picturi și documente de la muzee din toata lumea sunt expuse in cadrul expoziției-…

- Amazoanele, legendarele femei razboinice grecești, s-au dovedit a fi mai degraba o realitate decit un mit, spun arheologii. Sapaturile unei necropole din epoca bronzului din Nakhchivan, Azerbaidjan, au scos la iveala morminte de femei cu arme și bijuterii, ceea ce indica faptul ca aceste femei ar fi…

- Arheologii din Pompei au scos la iveala un șantier antic care dezvaluie noi detalii privind tehnicile de construcție folosite de romani pentru a realiza structuri emblematice precum Colosseumul și Panteonul, a anunțat luni Ministerul italian al Culturii, informeaza Mediafax. Șantierul a fost probabil…