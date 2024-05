Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu reușește sa-și țina in frau cheltuielile, iar deficitul crește de la o luna la alta spre cote amețitoare. Analistul economic Adrian Negrescu explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, cum ar putea fi rezolvata problema, fara sa mai fie nevoie de taxe și impozite mai mari.

- Un tribunal din Malta a respins luni 20 mai 2024, cererea Romaniei pentru extradarea prințului Paul al Romaniei. ”Adevarul” a obținut decizia autoritaților malteze și va prezinta motivele respingerii cererii de extradare a prințului fugar in Romania.

- Uniunea Europeana a alocat 2,45 miliarde de euro pentru construcția, renovarea și dotarea de spitale in Romania, dar numai 11 dintre cele 21 aflate pe lista Ministerului Sanatații sunt in renovare, iar celelalte risca sa piarda finanțarea. Pe 9 mai, romanii sarbatoresc Ziua Proclamarii Independentei…

- Politologul Corneliu Bjola, profesor de diplomație la Universitatea Oxford și director al Oxford Digital Diplomacy Research Group, explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, ce șanse are Klaus Iohannis sa ajunga șef la NATO, dar și cine ar fi persoana cea mai potrivita pentru Romania

- Romania este pentru a treia luna consecutiv țara cu cea mai mare inflație, conform statisticilor Eurostat, iar ca și cum nu ar fi de ajuns, doar bulgarii caștiga mai puțin. Analistul economic Adrian Negrescu explica, pentru „Adevarul”, cum s-a ajuns aici și de ce statul nu are soluții.

- Premierul Marcel Ciolacu, alaturi de 6 miniștri, au plecat in vizita oficiala in Qatar, acolo unde se va discuta o potențiala colaborare in Parteneriat Public Privat pentru mai multe proiecte extrem de importante. Marea lovitura ar fi o finanțare pentru cea mai controversata și mai așteptata autostrada…

- Conflictul israeliano-iranian a intrat intr-o noua faza, dupa ultima acțiune a Iranului. Politologul Ioana Constantin-Bercean explica, intr-o analiza pentru „Adevarul”, cine caștiga și cine are de pierdut, dar și unde se situeaza Romania și cum ar putea evolua lucrurile.

- Țarile Uniunii Europene se pregatesc sa faca trecerea la o economie de razboi, iar Romania nu va face excepție. Generalul (r) Alexandru Grumaz explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, la ce ar trebui sa ne așteptam.