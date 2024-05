Stiri pe aceeasi tema

- Competiția destinata categoriilor copii, minicadeți, cadeți și juniori, care și-au demonstrat abilitațile in probele de joc tehnic, kata și kumite, s-a desfașurat sambata, 11 mai, in sala de sport a Arenei Sportive din Aleșd, județul Bihor. Sportivii CSU Targu Mureș au contorizat nu mai puțin de 20…

- Reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș continua sa promoveze activ sportul in instituțiile de invațamant. Astfel ca marți, 21 mai, echipa de futsal din Liga 1 s-a deplasat la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert" din Targu Mureș, pentru a susține aceasta inițiativa. Ajunși…

- Liceul cu Program Sportiv (LPS) Suceava a intocmit un proiect care are in vedere extinderea spațiului educațional prin mansardarea corpului principal al instituției, investiție care ar suplimenta cladirea cu șapte noi sali de clasa.Investiția are ca argument creșterea numarului de elevi, ...

- Asociația Mureș Runners organizeaza duminica, 12 mai, evenimentul Mureș Half Marathon 2024. Competiția, care are ca scop promovarea unui stil de viața sanatos și a obiectivelor turistice din Targu-Mureș, va cuprinde 4 probe, respectiv semimaraton (21 km), cros individual (5 și 10 km), ștafeta (4×5 km)…

- Victor Nagy, elev in clasa a VII-a A la Școala Gimnaziala Dacia din Targu Mureș, coordonat de prof. Șanta Mihaela-Gabriela, a obținut Premiul Special pentru orizontul cultural la Olimpiada Naționala de Limba și literatura romana! Competiția avut loc la Slatina in perioada 18-21 aprilie 2024 și au participat…

- Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” au participat astazi la faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Au participat opt, iar turdenii s-au clasat pe locul al doilea. Competiția s-a desfașurat pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv din Cluj Napoca…

- Competiția ONSS Fotbal – Cupa ISF, la care au participat copiii din categoria de varsta U14, organizata de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a ajuns la final. Astfel, vineri, 15 martie, s-a desfașurat etapa județeana, unde sportivii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 Targu Mureș au…

- Sambata, 2 martie, la Targu Mureș s-a desfașurat faza finala a primei ediții a Cupei Tineretului AUR la minifotbal, competiție la care au participat echipe din județele Alba, Bacau, Covasna, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Suceava și Vrancea. "Competiția sportiva a fost organizata la nivel național de…